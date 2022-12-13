Законодавством визначено обов`язковість обладнання вантажних автомобілів з повною масою понад 3,5 тонни тахографами (прилади обліку режиму праці та відпочинку водіїв). А у випадку відсутності тахографа водій такого вантажного автомобіля повинен мати індивідуальну контрольну книжку.

За відсутність роздруківок обліку робочого часу, тахокарт, індивідуальної книжки водія чи протоколу перевірки та адаптації тахографа Укртрансбезпека застосовує штрафи у розмірі 17 000 грн на підставі абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону «Про автомобільний транспорт».

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Проте дані вимоги стосуються не всіх вантажних перевезень. В окремих категоріях вантажних перевезень не є обов’язковим застосування тахографу та індивідуальної контрольної книжки водія.

Фактичні обставини справи

Фермерське господарство перевозило власну сільськогосподарську продукцію з одного складу на інший. Під час руху транспортний засіб був зупинений працівниками Укртрансбезпеки, які попросили у водія пред’явити протокол перевірки та адаптації тахографа.

Водій повідомив, що здійснює перевезення вантажу для власних потреб фермерського господарства, а тому не має обов’язку використання тахографу. Наголосив, що законодавством такий обов’язок передбачено лише для автомобільних перевізників, які надають комерційні послуги з перевезення вантажів.

Працівники Укртрансбезпеки зазначені аргументи не врахували та винесли відносно фермерського господарства штраф в розмірі 17 000 грн. Причиною штрафу стала відсутність протоколу перевірки та адаптації тахографа при здійсненні перевезень для власних потреб фермерського господарства. Перевізник оскаржив штраф у суді.

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Що вирішив суд

Під час розгляду справи суд дослідив Закон «Про автомобільний транспорт», Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затверджену Наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 24.06.2010 №385, та Положення про робочий час і час відпочинку водіїв, затверджену Наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 07.06.2010 №340.

Вивчивши дані нормативні акти, суд зробив висновок, що порядок застосування транспортного засобу тахографом передбачено законодавством лише для осіб, які надають послуги з перевезення вантажів та пасажирів.

Таким чином, на думку суду, хоча законодавством і передбачено наявність обов`язку застосування тахографу або ведення індивідуальної контрольної книжки водія для автомобільних перевізників, проте не визначено процедури дотримання цього обов`язку для категорії осіб, які не надають послуги з перевезення вантажів, а перевозять вантаж для власних потреб власними засобами, без залучення безпосередніх перевізників.

Також суд врахував, що відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону «Про автомобільний транспорт» штраф у розмірі 17 000 грн передбачено за «надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону».

Отже, штраф за цією нормою передбачено за відсутність протоколу повірки та адаптації тахографа виключно при наданні послуг з перевезення вантажів.

За наслідками розгляду справи суд визнав постанову Укртрансбезпеки про накладення адміністративно-господарського штрафу на суму 17 000 грн. незаконним та скасував її (Рішення суду від 30.11.2022 у справі №№200/17426/21).

Висновки

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання не надає комерційних послуг з перевезення вантажів, а перевозить вантаж для власних потреб без залучення інших перевізників, то він не зобов’язаний застосовувати тахограф чи індивідуальну книжку водія.

Як наслідок, на таких суб’єктів господарювання не поширюються вимоги закону про накладення фінансових санкцій у розмірі 17 000 грн за відсутність роздруківок обліку робочого часу, тахокарт, індивідуальної книжки водія чи протоколу перевірки та адаптації тахографа.