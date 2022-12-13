Законодательством определена обязательность оборудования грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонн тахографами (приборы учета режима труда и отдыха водителей). А в случае отсутствия тахографа водитель такого грузовика должна иметь индивидуальную контрольную книжку.

За отсутствие распечаток учета рабочего времени, тахокарт, индивидуальной книги водителя или протокола проверки и адаптации тахографа Укртрансбезопасность применяет штрафы в размере 17 000 грн из абзаца 3 части 1 статьи 60 Закона «Об автомобильном транспорте».

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Однако эти требования касаются не всех грузовых перевозок. В отдельных категориях грузовых перевозок не обязательно применение тахографа и индивидуальной контрольной книги водителя.

Фактические обстоятельства дела

Фермерское хозяйство перевозило свою сельскохозяйственную продукцию с одного склада на другой. Во время движения транспортное средство было остановлено работниками Укртрансбезопасности, которые попросили водителя предъявить протокол проверки и адаптации тахографа.

Водитель сообщил, что осуществляет перевозку груза для собственных нужд фермерского хозяйства, а потому нет обязанности использования тахографа. Подчеркнул, что законодательством такая обязанность предусмотрена только для автомобильных перевозчиков, предоставляющих коммерческие услуги по перевозке грузов.

Сотрудники Укртрансбезопасности указанные аргументы не учли и вынесли в отношении фермерского хозяйства штраф в размере 17 000 грн. Причиной штрафа стало отсутствие протокола проверки и адаптации тахографа при перевозках для собственных нужд фермерского хозяйства. Перевозчик обжаловал штраф в суде.

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Что решил суд

В ходе рассмотрения дела суд исследовал Закон «Об автомобильном транспорте», Инструкцию по использованию контрольных устройств (тахографов) на автомобильном транспорте, утвержденную Приказом Министерства транспорта и связи Украины от 24.06.2010 №385, и Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей , утвержденный Приказом Министерства транспорта и связи Украины от 07.06.2010 №340.

Изучив данные нормативные акты, суд заключил, что порядок применения транспортного средства тахографом предусмотрен законодательством только для лиц, предоставляющих услуги по перевозке грузов и пассажиров.

Таким образом, по мнению суда, хотя законодательством и предусмотрено наличие обязанности применения тахографа или ведения индивидуальной контрольной книжки водителя для автомобильных перевозчиков, однако не определены процедуры соблюдения этой обязанности для категории лиц, не предоставляющих услуги по перевозке грузов, а перевозящих груз для собственных нужд собственными средствами, без привлечения непосредственных перевозчиков.

Также суд учел, что в соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 60 Закона «Об автомобильном транспорте» штраф в размере 17 000 грн предусмотрен за предоставление услуг по перевозкам пассажиров и грузов без оформления документов, перечень которых определен статьями 39 и 48 настоящего Закона.

Следовательно, штраф по этой норме предусмотрен за отсутствие протокола поверки и адаптации тахографа исключительно при предоставлении услуг по перевозке грузов.

По результатам рассмотрения дела суд признал постановление Укртрансбезопасности о наложении административно-хозяйственного штрафа на сумму 17 000 грн. незаконным и отменил ее (Решение суда от 30.11.2022 по делу №№200/17426/21).

Выводы

Таким образом, если предприятие не предоставляет коммерческие услуги по перевозке грузов, а перевозит груз для собственных нужд без привлечения других перевозчиков, то он не обязан применять тахограф или индивидуальную книгу водителя.

Как следствие, на таких хозяйствующих субъектов не распространяются требования закона о наложении финансовых санкций в размере 17 000 грн за отсутствие распечаток учета рабочего времени, тахокарт, индивидуальной книги водителя или протокола проверки и адаптации тахографа.