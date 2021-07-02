Майже півтори тисячі нових вантажівок поповнили у червні український автопарк

У минулому місяці на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1449 машин. Це найкращий червневий результат за останні вісім років, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з результатом річної давності попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився майже вдвічі. Найкращий результат місяця продемонструвала французька марка Renault, яка у п’ять разів перевершила свій минулорічний показник, реалізувавши 535 нових авто, охопивши 37% ринку нових комерційних автомобілів.

Fiat у рейтингу марок посів друге місце, додавши в продажах 6% та закінчивши місяць з показником – 125 зареєстрованих машин. На третьому місці марка Peugeot, попит на комерційні автомобілі якої збільшився на 43% і становив 110 од. Четвертий результат у МАЗа, реєстрації автомобілів цієї білоруської марки зросли в річному численні на 14%, до 73 шт. Замикає п’ятірку лідерів ринку нових комерційних авто червня Citroen, в заліку якого 66 зареєстрованих авто (+78%).

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис. нових машин, це майже на 62% більше, ніж за перше півріччя минулого року.