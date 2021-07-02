Почти полторы тысячи новых грузовиков пополнили в июне украинский автопарк.

В прошлом месяце на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1449 машин. Это лучший июньский результат за последние восемь лет, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с результатом годичной давности, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое. Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая в пять раз превзошла свой прошлогодний показатель, реализовав 535 новых авто, охватив 37% рынка новых коммерческих автомобилей.

Fiat в рейтинге марок занял второе место, прибавив в продажах 6% и закончив месяц с показателем – 125 зарегистрированных машин. На третьем месте марка Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился на 43% и составил 110 ед. Четвертый результат у МАЗа, регистрации автомобилей этой белорусской марки выросли в годовом исчислении на 14%, до 73 шт. Замыкает пятерку лидеров рынка новых коммерческих авто июня Citroen, в зачете которого 66 зарегистрированных авто (+78%).

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.