Цей військовий позашляховик MAN HX колись служив у британській армії. Потім він був куплений на аукціоні, привезений в Україну і підвозитиме боєкомплект Азовцям.

Такі вантажівки дуже важливі на фронті. Наприклад, коли цей MAN обладнають під перевезення боєкомплекту, встановлять платформу і тент, вона зможе перевезти чимало – аж 9 тонн боєприпасів. Це десь 150-160 снарядів 152 чи 155 калібру. Зрозуміло стільки не влізе через їх габарити, але звучить гарно.

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Цю екстремальну позашляхову модель створено на базі серійних вантажівок МАN TGA. Завдяки модульній платформі німці навчилися випускати велику кількість модифікацій, адже такі вантажівки бувають не лише з колісною формулою 4х4, а також 6х6, 8х8, існує навіть 10-колісний варіант.

Виробництво MAN HX розпочалося у 2004 році закінчилося в 2013 році. Попри те, що бренд німецькій, в Бундесфері служило небагато таких машин. Тому що основним замовником фактично стала Британія, яка закупила 7500 вантажівок. Зараз на аукціонах вони коштують від 15 тисяч до 30 тисяч фунтів в залежності від виконання.

В нашій версії кабіну не броньовано, натомість на дах можна встановити кулемет. На дверях є кріплення, щоб чіпляти заводську броню. Якщо в базовій версії 4х4 бронювання немає, то в комплектаціях 8х8 кабіна вже захищена.

Наш військовий HX має раму, яку також запозичено у цивільної фури серії TG. Під кабіною глибоко розташовано 6-циліндровий дизель робочим об’ємом 6,9 літра на 326 сил з колосальним обертальним моментом у 1250 Нм. Далекобійники дуже люблять цей двигун, адже він легко обслуговується, недорогий в сервісі. Звичайно, за умови гарного обслуговування. Як і будь-який мотор, він любить гарну оливу, сюди її входить аж 27 літрів.

А радіатор винесено на боковину, аби він не забивався багнюкою і не перегрівався. Дуже розумне рішення, я вважаю.

В кокпіті запозичено багато від серійних фур серії MAN TG, тож тут зустрічається чимало цікавих знайомих речей. Наприклад, щоб відрегулювати кермо, під ногою є пневматична кнопочка, яка дозволяє нахилити зафіксувати його. Крісло водія і пасажира має пневматичну підвіску, що додає комфорту на бездоріжжі. Пасажирське крісло можна легко скласти, перетворивши на стіл з металевою поверхнею. І що цікаво, в цій машині встановлено напівавтоматичну трансмісію, тобто лише дві педалі.

Автоматизована КП ZF Tipmatik має 12 передач вперед і 2 назад, вона передає тягу на двошвидкісну роздавальну коробку. Зрозуміло, дорогами з твердим покриттям МАН їздить включно на задньому приводі, аби зменшити навантаження на трансмісію.

Якщо сидіти на центральному кріслі, то можна дістати до люка, а там – і до кондиціонера. Цей MAN має дуже круту адаптацію до суворих погодних умов. Тому що може працювати в діапазоні температур від +50 до мінус 32. Навіть є арктичний пакет, який дозволяє ще на 6 градусів покращити морозостійкість. Тобто саме те, що потрібно для України.

Максимальна швидкість цього автомобіля становить 88 км/год, її обмежено електронікою, з точки зору безпеки. В бак влазить 300 літрів і цього вистачає плюс-мінус на 800 км, таким чином далекобійність у машини непогана.

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Ця фура з правим кермом, але керувати таким автомобілем доволі легко. Єдине, що у керма величезні ходи від упору до упору. В нашого МАНа є три кнопки на центральній консолі, завдяки яким можна блокувати три диференціали. З кліренсом 42 см ми можемо легко проїжджати навіть над гумою, яка тут валяється. Дуже знадобилася пневматична підвіска на кріслі – вона легко нівелює горбочки і ямки на дорозі.

MAN здатен без підготовки форсувати броди глибиною в 75 см і півтора метра долати з підготовкою. Але бродів ми не знайшли, все замерзло. Військові кажуть, що жорсткою підвіска МАНа здається в порожньому стані, завантажений він їде значно комфортніше.

Взагалі, MAN серії НХ – це безкомпромісний позашляховик, він легко видряпується на 60-відсоткові підйоми, витримує 40 відсотків бокового нахилу, а завдяки зубастим шинам він легко дряпається по снігу і багнюці.