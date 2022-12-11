Этот военный внедорожник MAN HX когда-то служил в британской армии. Затем он был куплен на аукционе, привезен в Украину и подвозит боекомплект Азовцам.

Такие грузовики очень важны на фронте. Например, когда этот MAN оборудуют под перевозку боекомплекта, установят платформу и тент, она сможет перевезти немало – 9 тонн боеприпасов. Это где-то 150-160 снарядов 152 или 155 калибра. Разумеется, столько не влезет из-за их габаритов, но звучит хорошо.

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Эта экстремальная внедорожная модель создана на базе серийных грузовиков МАN TGA. Благодаря модульной платформе немцы научились выпускать множество модификаций, ведь такие грузовики бывают не только с колесной формулой 4х4, а также 6х6, 8х8, существует даже 10-колесный вариант.

Производство MAN HX началось в 2004 году, закончилось в 2013 году. Несмотря на то, что бренд немецкий, в Бундесфере служило немного таких машин. Потому что основным заказчиком стала Великобритания, закупившая 7500 грузовиков. Сейчас на аукционах они стоят от 15 тысяч до 30 тысяч фунтов в зависимости от исполнения.

В нашей версии кабина не бронирована, но зато на крышу можно установить пулемет. На дверях есть крепеж, чтобы цеплять заводскую броню. Если у базовой версии 4х4 бронирования нет, то в комплектациях 8х8 кабина уже защищена.

У нашего военного HX рама также заимствована у гражданской фуры серии TG. Под кабиной глубоко расположен 6-цилиндровый дизель рабочим объемом 6,9 литра на 326 сил с колоссальным крутящим моментом в 1250 Нм. Дальнобойщики очень любят этот двигатель, ведь он легко чинится, недорог в сервисе. Конечно, при хорошем обслуживании. Как и любой мотор, он любит хорошее масло, сюда его входит 27 литров.

А радиатор вынесен на боковину, чтобы он не забивался грязью и не перегревался. Очень разумное решение, я считаю.

В кокпите заимствовано многое от серийных фур серии MAN TG, поэтому здесь встречается немало интересных знакомых вещей. Например, чтобы отрегулировать руль, под ногой есть пневматическая кнопочка, позволяющая наклонить и зафиксировать его. Кресло водителя и пассажира имеет пневматическую подвеску, что придает комфорт на бездорожье.

Пассажирское кресло можно легко сложить, превратив в стол с металлической поверхностью. И что интересно, в этой машине установлена полуавтоматическая трансмиссия, то есть только две педали.

Автоматизированная КП ZF Tipmatik имеет 12 передач вперед и 2 назад, передает тягу на двухскоростную раздаточную коробку. Разумеется, по дорогам с твердым покрытием МАН ездит включительно на заднем приводе, чтобы уменьшить нагрузку на трансмиссию.

Если сидеть на центральном кресле, то можно добраться до люка, а там – и до кондиционера. Этот MAN имеет очень крутую адаптацию к суровым погодным условиям. Потому что может работать в диапазоне температур от +50 до минус 32. Даже есть арктический пакет, позволяющий еще на 6 градусов улучшить морозостойкость. То есть именно то, что нужно Украине.

Максимальная скорость этого автомобиля составляет 88 км/ч, она ограничена электроникой, с точки зрения безопасности. В бак влезает 300 литров и этого хватает плюс-минус на 800 км, таким образом дальнобойность у машины неплохая.

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Эта фура с правым рулем, но управлять таким автомобилем довольно легко. Единственное, что у руля огромные ходы от упора к упору. У нашего МАНа есть три кнопки на центральной консоли, благодаря которым можно блокировать три дифференциала. С клиренсом 42 см мы можем легко проезжать даже над валящейся здесь резиной. Очень понадобилась пневматическая подвеска на кресле – она легко нивелирует холмики и ямки на дороге.

MAN способен без подготовки форсировать броды глубиной в 75 см и полтора метра – с подготовкой. Но бродов мы не нашли, все замерзло. Военные говорят, что жесткая подвеска МАНа кажется в пустом состоянии, загружен он едет значительно комфортнее.

Вообще, MAN серии НХ – это бескомпромиссный внедорожник, он легко выцарапывается на 60-процентные подъемы, выдерживает 40 процентов бокового наклона, а благодаря зубастым шинам легко царапается по снегу и грязи.