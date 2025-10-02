Електронна черга до ТСЦ МВС: як до неї адаптуватись

Поки приватні установи роблять свої послуги зручними для людей, державні органи навпаки – організовують черги. Причому українські державні контори непоодинокі, у країнах ЄС справи ще гірші.

Читайте також: Коли черга до сервісних центрів МВС може виявитись корисною

Наприклад у Німеччині, онлайн-запис до установ – це звичайна практика: без попереднього бронювання часу потрапити на практичний іспит неможливо. Очікування зазвичай триває від 14 днів через високий попит і завантаженість. Ба більше, на обмін посвідчення водія у державних німецьких органах доводиться чекати кілька місяців – у деяких випадках до чотирьох. Тут виникає риторичне питання, чи хочуть українці таких же порядків як у країнах ЄС?

Зараз в Україні також запроваджена стала практика роботи сервісних центрів МВС. Черга та Е-запис стають нормою. Просто прийти та отримати послугу стає все важче.

У Головному сервісному центрі рекомендують використовувати онлайн-сервіс Е-запис, який дозволяє заздалегідь обрати послугу, дату, час та сервісний центр МВС. Це дає можливість чітко спланувати свій візит. Щоправда, більша частина ТСЦ МВС припиняють свою роботу на час повітряної тривоги тому все планування досить відносне.

Через Е-запис доступне попереднє планування таких найпопулярніших послуг:

реєстрація або перереєстрація транспортного засобу;

обмін або відновлення посвідчення водія;

складання теоретичного чи практичного іспиту.

Записатися на послугу через Е-запис можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС або через мобільний застосунок. Це займає лише кілька хвилин і не потребує додаткових дзвінків чи звернень. Після реєстрації ви отримаєте підтвердження з усіма деталями візиту.

Водночас усе більше сервісів стають доступними повністю онлайн, без необхідності відвідувати сервісний центр МВС. Для цього варто скористатися зручним інструментом – Кабінетом водія.

Тут ви можете: