Электронная очередь в ТСЦ МВД: как к ней адаптироваться

Пока частные учреждения делают свои услуги удобными для людей, государственные органы наоборот – организуют очереди. Причем украинские государственные конторы не единичны, в странах ЕС дела еще хуже.

Например в Германии, онлайн-запись в учреждения – это обычная практика: без предварительного бронирования времени попасть на практический экзамен невозможно. Ожидание обычно длится от 14 дней из-за высокого спроса и загруженности. Более того, на обмен водительского удостоверения в государственных немецких органах приходится ждать несколько месяцев – в некоторых случаях до четырех. Здесь возникает риторический вопрос, хотят ли украинцы таких же порядков как в странах ЕС?

Сейчас в Украине также введена стала практика работы сервисных центров МВД. Очередь и Е-запись становятся нормой. Просто прийти и получить услугу становится все труднее.

В Главном сервисном центре рекомендуют использовать онлайн-сервис Е-запись, который позволяет заранее выбрать услугу, дату, время и сервисный центр МВД. Это дает возможность четко спланировать свой визит. Правда, большая часть ТСЦ МВД прекращают свою работу на время воздушной тревоги поэтому все планирование достаточно относительное.

Через Е-запись доступно предварительное планирование таких популярных услуг:

регистрация или перерегистрация транспортного средства;

обмен или восстановление водительского удостоверения;

сдача теоретического или практического экзамена.

Записаться на услугу через Е-запись можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД или через мобильное приложение. Это занимает всего несколько минут и не требует дополнительных звонков или обращений. После регистрации вы получите подтверждение со всеми деталями визита.

В то же время все больше сервисов становятся доступными полностью онлайн, без необходимости посещать сервисный центр МВД. Для этого стоит воспользоваться удобным инструментом – Кабинетом водителя.

Здесь вы можете: