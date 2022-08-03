Ліфтбек із зменшеною батареєю і не таким потужним мотором стане на конвеєр у листопаді.

Компанія BMW представила нову, найдоступнішу версію електричного ліфтбека i4 – i4 eDrive35. Вона приєдналася до модифікацій i4 eDrive40 та i4 M50, що дебютували минулого року.

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Новинка оснащена єдиним електромотором на 210 кіловат (286 л.с.) та 400 Нм, що обертає задні колеса. Споживана ємність батареї становить 66 кіловат-годин - проти 81,5 кіловат-години, які мають старші варіанти. Новий блок акумуляторів не тільки менше - він і заряджається повільніше: максимальна потужність струму, що приймається, знижена з 200 до 180 кіловат. На заправку з 10 до 80% піде 32 хвилини. Повного заряду має вистачати на 490 кілометрів шляху за циклом WLTP.

При цьому BMW i4 eDrive35 майже не поступається 340-сильному i4 eDrive40 в динаміці: час розгону до 100 км/год збільшився з 5,7 до 6 секунд рівно. Натомість запас ходу у «сорокової» моделі на цілих 100 кілометрів більший.

В іншому новинка не відрізняється від i4 eDrive40: у неї аналогічний набір стандартного та опціонального обладнання, включаючи вигнутий дисплей під керуванням операційної системи восьмого покоління, що поєднує панель приладів і екран інформаційно-розважального комплексу.

Виробництво BMW i4 eDrive35 стартує на заводі у Мюнхені тільки в листопаді, але замовлення на таку модифікацію приймаються вже зараз. У США вона обійдеться в 52 395 доларів – на 3 505 доларів дешевше за наступну за старшинством версію. За топову i4 M50 у Штатах просять від 67 300 доларів.