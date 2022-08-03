Лифтбек с уменьшенной батареей и не таким мощным мотором станет на конвейер в ноябре.

Компания BMW представила новую, самую доступную версию электрического лифтбека skoda i4 – i4 eDrive35. Она присоединилась к модификациям i4 eDrive40 и i4 M50, дебютировавших в прошлом году.

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Новинка оснащена единым электромотором на 210 киловатт (286 л. с.) и 400 Нм, вращающим задние колеса. Потребляемая емкость батареи составляет 66 киловатт-часов – против 81,5 киловатт-часа, которые имеют старшие варианты. Новый блок аккумуляторов не только меньше – он и заряжается медленнее: максимальная мощность принимаемого тока снижена с 200 до 180 киловатт. На заправку с 10 до 80% уйдет 32 минуты. Полного заряда должно хватать на 490 километров пути по циклу WLTP.

При этом BMW i4 eDrive35 почти не уступает 340-сильном i4 eDrive40 в динамике: время разгона до 100 км/ч увеличился с 5,7 до 6 секунд ровно. Зато запас хода у «сороковой» модели на целых 100 километров больше.

В остальном новинка не отличается от i4 eDrive40: у нее аналогичный набор стандартного и опционального оборудования, включая изогнутый дисплей под управлением операционной системы восьмого поколения, сочетающий панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса.

Производство BMW i4 eDrive35 стартует на заводе в Мюнхене только в ноябре, но заказы на такую модификацию принимаются уже сейчас. В США она обойдется в 52 395 долларов – на 3 505 долларов дешевле следующей по старшинству версии. За топовую i4 M50 в Штатах просят от 67 300 долларов.