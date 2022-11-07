Легка комерційна вантажівка призначена для кур’єрських та поштових служб.

Китайська марка Wuling виводить на ринок одномісний «батарейний» розвізний фургон Wuling E10. У компанії розраховують, що новинка досягне високого рівня популярності. Основним чинником гарних продажів має стати гранично низький цінник. Очікується, що у базовій версії Wuling E10 коштуватиме не більше 4000 доларів.

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У вантажівки одномісна кабіна та ящикоподібний кузов. Габаритна довжина автомобіля – 3310 мм, ширина – 1080 мм, висота – 1690 мм. Розміри вантажного відсіку – 1625 х 1000 х 1040 мм. Завантаження вантажу здійснюється через двостулкові двері на правому борті. Максимальна маса вантажу – 265 кг. Споряджена маса вантажівки – всього 620 кг.

У кабіні оздоблення є тільки на дверних картах, але панель приладів – цифрова. Також передбачені USB-порти, «пічка», кишені для паперів та гаджетів. За перемикання коробки відповідає «шайба», встановлена праворуч від водійського крісла.

Wuling E10 укомплектований 27-сильним електродвигуном та батареєю ємністю 9 кВт·год. Запас ходу заявлено на рівні 115 км у китайському вимірювальному циклі CLTC. Динамічні характеристики не оголошено.