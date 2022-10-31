Ательє Mopar підготувало для тюнінг-виставки SEMA концепт позашляховика Jeep CJ під назвою Surge. Всюдихід оснащений електричною силовою установкою та компонентами від сучасного Wrangler.

Крім мостів Dana 44, до переробок ретровседорожника входять силовий бампер з лебідкою, захист днища, колеса Black Rhino Solid з шинами BFGoodrich зовнішнім діаметром 35 дюймів, прилади Mopar і гоночні крісла-ковші.

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Рестомод, або, якщо бути точнішим, електромод, побудований на базі позашляховика Jeep CJ (1944-1986). На ньому ательє Mopar вирішило перевірити життєздатність концепції електроприводів "з коробки" (за аналогією з crate engines на зразок V8 7.0 Hellephant ), які дозволять ентузіастам робити подібні конверсії самостійно. Всюдихід оснастили кастомною силовою установкою, мостами Dana 44, як на нинішньому Wrangler, та деталями з каталогу Jeep Performance Parts (JPP).

Електромотор (272 к.с.), редуктор та інвертор на Jeep CJ Surge згруповані в єдиний блок, встановлений на жорстких опорах замість штатного двигуна. Батарея, що складається з 24 літій-іонного модуля, розміщена одразу за сидіннями.

Тяга на всі колеса йде через двоступінчасту роздавальну коробку, але не пасувати на бездоріжжі електрокару також допомагають збільшений на 51 міліметр дорожній просвіт і колеса Black Rhino Solid із шинами BFGoodrich зовнішнім діаметром 35 дюймів.

Мости Dana 44 та бампер з лебідкою від сучасного Wrangler Rubicon взяті з каталогу JPP. CJ Surge дісталися захист днища та порогів, каркас безпеки з м'яким верхом bikini top, комплект всепогодних килимків Mopar та гоночні крісла-ковші.

До того ж у концепту вкорочено лобове скло, а центральна консоль, що перекочувала сюди з Wrangler, має поворотний селектор трансмісії. Прилади з індикатором рівня заряду батареї від Mopar.