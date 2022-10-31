Ателье Mopar подготовило для тюнинг-выставки SEMA концепт внедорожника Jeep CJ под названием Surge. Вездеход оснащен электрической силовой установкой и компонентами от современного Wrangler.

Кроме мостов Dana 44, в переработку ретровседорожника входят силовой бампер с лебедкой, защита днища, колеса Black Rhino Solid с шинами BFGoodrich наружным диаметром 35 дюймов, приборы Mopar и гоночные кресла-ковши.

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Рестомод или, если быть более точным, электромод, построенный на базе внедорожника Jeep CJ (1944-1986). На нем ателье Mopar решило проверить жизнеспособность концепции электроприводов "из коробки" (по аналогии с crate engines наподобие V8 7.0 Hellephant), которые позволят энтузиастам делать подобные конверсии самостоятельно. Вездеход оснастили кастомной силовой установкой, мостами Dana 44, как на нынешнем Wrangler, и деталями из каталога Jeep Performance Parts (JPP).

Электромотор (272 л.с.), редуктор и инвертор на Jeep CJ Surge сгруппированы в единый блок, установленный на жестких опорах вместо штатного двигателя. Батарея, состоящая из 24 литий-ионного модуля, размещена сразу за сиденьями.

Тяга на все колеса идет через двухступенчатую раздаточную коробку, но не пасовать на бездорожье электрокару также помогают увеличенный на 51 миллиметр дорожный просвет и колеса Black Rhino Solid с шинами BFGoodrich наружным диаметром 35 дюймов.

Мосты Dana 44 и бампер с лебедкой от современного Wrangler Rubicon взяты из каталога JPP. CJ Surge получили защиту днища и порогов, каркас безопасности с мягким верхом bikini top, комплект всепогодных ковриков Mopar и гоночные кресла-ковши.

К тому же у концепта укорочено лобовое стекло, а центральная консоль, что перекочевала сюда из Wrangler, имеет поворотный селектор трансмиссии. Устройства с индикатором уровня заряда батареи от Mopar.