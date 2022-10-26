В Італії та Іспанії Jeep розпочав продаж субкомпактного кросовера з мотором Peugeot. Новий Jeep Avenger отримав базову версію з трьома циліндрами.

Jeep розпочав продаж субкомпактного кросовера Avenger з мотором Peugeot. Бензинова модифікація зненацька з'явилася на італійському та іспанському сайтах марки, хоча минулого тижня Avenger дебютував у вигляді електромобіля.

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Швидко запустити в серію паливну версію дозволила уніфікація з кросоверами концерну Stellantis: у них Avenger запозичив трициліндровий двигун PureTech і механічну коробку передач.

Спереду бензиновий Jeep Avenger відрізняється від однойменного електромобіля лише відсутністю синього шильдика на масці між фарами. Позаду додається самотній патрубок вихлопної системи, але бампер змінюється мінімально. У салоні прикмети паливної версії – селектор механічної коробки передач та третя педаль.

Техніка мініатюрної новинки така ж, як у базових Peugeot 2008, DS 3 або Opel Mokka . Двигун об'ємом 1,2 літра французького сімейства PureTech видає 100 кінських сил і 205 Нм моменту. Автоматизованої коробки передач у Jeep Avenger поки немає, адже 8-ступінчастий автомат ZF покладений лише потужнішим модифікаціям. Передній привід безальтернативний. Розгінну динаміку Jeep поки не оприлюднив, натомість відомо, що у змішаному циклі 4,1-метровий кросовер витрачає 5,6 літра бензину на 100 кілометрів.

Дебют бензинового Jeep Avenger стає зрозумілим, якщо порівняти ціни. В Італії базова версія кросовера з "механікою" коштує 26 900 євро, а "батарейний" Avenger майже в півтора рази дорожчий - від 39 500 євро. Швидше за все, новинку ще чекає розширення гами, проте ймовірність появи економічного дизельного субкомпакту Jeep мінімальна.