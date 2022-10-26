В Италии и Испании Jeep приступил к продаже субкомпактного кроссовера с мотором Peugeot. Новый Jeep Avenger получил базовую версию с тремя цилиндрами.

Jeep приступил к продаже субкомпактного кроссовера Avenger с мотором Peugeot. Бензиновая модификация неожиданно появилась на итальянском и испанском сайтах марки, хотя на прошлой неделе Avenger дебютировал в виде электромобиля.

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Быстро запустить в серию топливную версию позволила унификация с кроссоверами концерна Stellantis: у них Avenger позаимствовал трехцилиндровый двигатель PureTech и механическую коробку передач.

Впереди бензиновый Jeep Avenger отличается от одноименного электромобиля только отсутствием синего шильдика на маске между фарами. Сзади прибавляется одинокий патрубок выхлопной системы, но бампер меняется минимально. В салоне приметы топливной версии – селектор механической коробки и третья педаль.

Техника миниатюрной новинки такая же, как у базовых Peugeot 2008, DS 3 или Opel Mokka. Двигатель объемом 1,2 литра французского семейства PureTech выдает 100 лошадиных сил и 205 Нм момента. Автоматизированной коробки передач у Jeep Avenger пока нет, ведь 8-ступенчатый автомат ZF положен только более мощным модификациям. Передний привод безальтернативный. Разгонную динамику Jeep пока не обнародовал, зато известно, что в смешанном цикле 4,1-метровый кроссовер тратит 5,6 литра бензина на 100 километров.

Дебют бензинового Jeep Avenger становится понятным, если сравнить цены. В Италии базовая версия кроссовера с "механикой" стоит 26 900 евро, а "батарейный" Avenger почти в полтора раза дороже – от 39 500 евро. Скорее всего, новинку еще предстоит расширение гаммы, однако вероятность появления экономичного дизельного субкомпакта Jeep минимальна.