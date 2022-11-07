Легкий коммерческий грузовик предназначен для курьерских и почтовых служб.

Китайская марка Wuling выводит на рынок одноместный “батарейный” развозной фургон Wuling E10. В компании рассчитывают, что новинка достигнет высокого уровня популярности. Основным фактором хороших продаж должен стать предельно низкий ценник. Ожидается, что в базовой версии Wuling E10 будет стоить не более 4000 долларов.

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У грузовика одноместная кабина и ящикоподобный кузов. Габаритная длина автомобиля – 3310 мм, ширина – 1080 мм, высота – 1690 мм. Размеры грузового отсека – 1625 х 1000 х 1040 мм. Загрузка груза осуществляется через двустворчатую дверь на правом борту. Максимальная масса груза – 265 кг. Снаряженная масса грузовика – всего 620 кг.

В кабине отделка есть только на дверных картах, но панель приборов – цифровая. Также предусмотрены USB-порты, “печка”, карманы для бумаг и гаджетов. За переключение коробки отвечает “шайба”, установленная справа от водительского кресла.

Wuling E10 укомплектован 27-сильным электродвигателем и батареей емкостью 9 кВтч. Запас хода заявлен на уровне 115 км в китайском измерительном цикле CLTC. Динамические характеристики не объявлены.