Дорожні випробування купеобразної версії електромобіля Skoda Enyaq ведуться, як мінімум, з минулої осені. Проте сфотографувати електромобіль вдалось тільки зараз.

Досі шпигунам траплялися прототипи в різному ступені маскування, тепер же в Мережі з'явився знімок, на якому кросовер показаний зовсім без камуфляжу. Правда, зроблений він, судячи з якості, на телефон далеко не самої останньої моделі.

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Проте, цілком можна розглянути профіль з похилим дахом і двоколірні 21-дюймові колісні диски - такі ж, як ставлять на звичайний Enyaq у виконанні Sportline. По всій видимості, керівництво чеської марки схвалило запуск крос-купе в серію вже досить давно, оскільки концепт Vision iV, який дебютував навесні 2019 року в Женеві, мав схожий силует.

Назва цієї версії офіційно як і раніше не розкрита, але передбачається, що за аналогією з розробленими спеціально для Китаю Kamiq GT і Kodiaq GT, її називатимуть Enyaq GT. При цьому на відміну від попередниць електрична модель буде продаватися по всьому світу.

Силові установки та батареї напевно без змін перенесуть з Enyaq iV з традиційним кузовом. Серед іншого, можна розраховувати і на появу “зарядженої” RS-модифікації з двомоторний повним приводом на 306 к.с. і 460 Нм.

Швидше за все, Enyaq GT буде трохи дорожче свого більш практичного побратима. Скажімо, соплатформенних Audi Q4 Sportback e-tron, яка вже була представлена офіційно і надійде в продаж в кінці цього літа, вимагає доплати в 2 тисячі євро в порівнянні з моделлю Q4 e-tron. Для розуміння, у себе на батьківщині електромобіль Skoda, що з'явився в салонах раніше в цьому місяці, коштує від 51 360 доларів.

В даний час власний аналог Skoda Enyaq GT готує і Volkswagen: німецьке крос-купе дебютує в другій половині цього року під ім'ям ID.5.