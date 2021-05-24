Дорожные испытания купеобразной версии электромобиля Skoda Enyaq ведутся как минимум с прошлой осени. Однако сфотографировать электромобиль удалось только сейчас.

До сих пор шпионам попадались прототипы в разной степени маскировки, теперь же в сети появился снимок, на котором кроссовер показан совсем без камуфляжа. Правда, сделан он, судя по качеству, на телефон далеко не самой последней модели.

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Тем не менее вполне можно рассмотреть профиль с покатой крышей и двухцветные 21-дюймовые колесные диски – такие же, как ставят на обычный Enyaq в исполнении Sportline. По всей видимости, руководство чешской марки одобрило запуск кросс-купе в серию уже достаточно давно, поскольку концепт Vision iV, дебютировавший весной 2019 года в Женеве, имел схожий силуэт.

Название этой версии официально по-прежнему не раскрыта, но предполагается, что по аналогии с разработанными специально для Китая Kamiq GT и Kodiaq GT, ее назовут Enyaq GT. При этом в отличие от предшественниц электрическая модель будет продаваться по всему миру.

Силовые установки и батареи наверняка без изменений перенесут с Enyaq iV с традиционным кузовом. Среди прочего, можно рассчитывать и на появление “заряженной” RS-модификации с двухмоторным полным приводом на 306 л.с. и 460 Нм.

Скорее всего, Enyaq GT будет немного дороже своего более практичного собрата. Скажем, соплатформенная Audi Sportback Q4 e-tron, которая уже была представлена официально и поступит в продажу в конце этого лета, требует доплаты в 2 тысячи евро по сравнению с моделью Q4 e-tron. Для понимания, у себя на родине электромобиль Skoda, появившийся в салонах ранее в этом месяце, стоит от 51 360 долларов.

В настоящее время собственный аналог Skoda Enyaq GT готовит и Volkswagen: немецкое кросс-купе дебютирует во второй половине этого года под именем ID.5.