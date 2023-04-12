У невеликої кількості транспортних засобів може статися коротке замикання, що збільшить ризик пожежі.

Електромобілі горять не так часто. Однак коли це відбувається, пожежникам може знадобитися величезне зусилля, щоб загасити полум'я. Знаючи це, не дивно бачити, що автовиробники “дмухають” на перші ознаки ризику пожежі, проводячи розслідування та відкликання.

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Kia є останньою, хто зробив це, видавши відкликання для невеликої кількості електромобілів Soul через ризик пожежі, пов’язаної з коротким замиканням в акумуляторній батареї.

Відкликання стосується 2689 електромобілів Kia Soul 2015-2019 років випуску, оснащених високовольтною акумуляторною батареєю E400, а також деяких автомобілів, у яких батареї були замінені згідно з гарантією. Розслідування показало, що може статися коротке замикання між анодом і катодом батареї, що підвищить ризик займання в батареї. Kia заявила, що точна причина залишається невідомою, але зазначила, що причиною є «аномально надмірний осад в елементах акумулятора».

Хоча пожежі можуть виникнути під час водіння, є кілька попереджувальних знаків, які можуть вказувати на проблему. У документації про відкликання зазначено, що батареї можуть не заряджатися повністю, транспортний засіб може демонструвати втрату запасу ходу або коливання діапазону, а попереджувальна лампа EV може засвітитися.

Ризик пожежі лякає, але Kia заявила, що їй відомо лише про три інциденти, пов’язані з цією проблемою, і в результаті ніхто не постраждав. Цікаво, що здатність автовиробника вивчити проблему невеликої кількості згорілих транспортних засобів була ускладнена пошкодженням, спричиненим інтенсивними зусиллями з придушення пожежі.

Дилери діагностуватимуть проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, яке може виявити аномальну напругу в елементі до того, як станеться коротке замикання. Якщо проблема присутня, попереджувальна лампа електромобіля засвітиться, автомобіль обмежить зарядку до 80 відсотків і перейде в домашній режим. Дилер безкоштовно замінить батареї таких транспортних засобів.