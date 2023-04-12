В небольшом количестве транспортных средств может произойти короткое замыкание, что увеличит риск пожара.

Электромобили горят не так часто. Однако когда это происходит, пожарным может понадобиться огромное усилие, чтобы потушить пламя. Зная это, неудивительно видеть, что автопроизводители прыгают на первые признаки риска пожара, проводя расследование и отзыв.

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Kia является последней, кто сделал это, выдав отзыв для небольшого количества электромобилей Soul из-за риска пожара, связанного с коротким замыканием в аккумуляторной батарее.

Отзыв касается 2689 электромобилей Kia Soul 2015-2019 годов выпуска, оснащенных высоковольтной аккумуляторной батареей E400, а также некоторых автомобилей, у которых батареи были заменены согласно гарантии. Расследование показало, что может произойти короткое замыкание между анодом и катодом батареи, что повысит риск воспламенения в батарее. Kia заявила, что точная причина остается неизвестной, но отметила, что причина «аномально избыточный осадок в элементах аккумулятора».

Хотя пожар может возникнуть во время вождения, есть несколько предупреждающих знаков, которые могут указывать на проблему. В документации об отзыве указано, что батареи могут не заряжаться полностью, транспортное средство может демонстрировать потерю запаса хода или колебания диапазона, а предупредительная лампа EV может загореться.

Риск пожара пугает, но Kia заявила, что ему известно лишь о трех инцидентах, связанных с этой проблемой, и в результате никто не пострадал. Интересно, что способность автопроизводителя изучить проблему небольшого количества сгоревших транспортных средств была осложнена повреждением, вызванным интенсивными усилиями по подавлению пожара.

Дилеры будут диагностировать проблему с помощью обновления программного обеспечения, которое может обнаружить аномальное напряжение в элементе до того, как произойдет короткое замыкание. Если проблема присутствует, предупредительная лампа электромобиля зажжется, автомобиль ограничит зарядку до 80 процентов и перейдет в домашний режим. Дилер бесплатно заменит батареи таких транспортных средств.