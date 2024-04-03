Продаж Hummer EV злетів на 83 300%. Але цьому є просте пояснення.

GMC Hummer EV був першим легковим автомобілем General Motors з електродвигуном Ultium Drive. Автовиробник доклав усіх зусиль для створення моделі, наділивши її величезною потужністю та передовими функціями.

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Внаслідок продажі злетіли у 2024 році. У першому кварталі цього року вони зросли на цілих 83 330%, хоча тут варто дати пояснення.

За перші три місяці 2023 року компанія продала лише два Hummer EV, оскільки нарощувала виробництво позашляховиків. І в першому кварталі продажі зросли до 1668 машин. GMC завершила 2023 з 3260 проданими автомобілями, і компанія знаходиться на шляху до того, щоб перевершити цей показник цього року, але явно на 80 000%.

GMC пропонує Hummer EV у двох варіантах кузова – пікап та позашляховик – обидва коштуватимуть 98 845 доларів у 2024 році. Двомоторний двигун забезпечує потужність 570 кінських сил та запас ходу до 500 км, а конфігурація з трьома двигунами забезпечує потужність до 1000 к.с. Йдеться про комплектацію 3X, вартість якої починається від 106 945 доларів. Між зарядками електромобіль може проїхати до 613 км.