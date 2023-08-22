GMC Hummer EV споживає надто багато електроенергії. За цим показником він найменш вигідний електромобіль у світі.

Агентство захисту довкілля США опублікувало власне незалежне дослідження запасу ходу та середньої витрати енергії електричного пікапа та позашляховика GMC Hummer EV.

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Обидва транспортні засоби мають два рейтинги: один зі стандартними 22-дюймовими колесами, а другий – з 18-дюймовими колесами та 35-дюймовими шинами для бездоріжжя.

Залежно від комплектації, повнорозмірні електромобілі можуть оснащуватись батареєю з 20, або 24 модулів. Американський автовиробник не вказує точну ємність акумулятора на своєму веб-сайті, але раніше повідомлялось, що варіант на 24 модулі має ємність у 205 кВт*год, тоді як версія на 20 модулів – приблизно 170 кВт*год.

Електромобілі GMC Hummer є найбільшими та найважчими легковими машинами без ДВЗ на ринку США. Споживання енергії, включно з втратами під час заряджання, на машинах з 22-дюймовими колесами оцінюється на рівні 636 Вт*год на милю.

Якщо вибрати машину з 18-дюймовими колесами та 35-дюймовими шинами Mud-Terrain, то результат ще гірший – 674 Вт*год на милю. Загалом, показники енергоефективності GMC Hummer EV є одними з найгірших серед серійних електромобілів.

Враховуючи розміри, вагу та аеродинаміку, а також вихідну потужність електричних Hummer, було б важко очікувати меншого споживання енергії.