GMC Hummer EV потребляет слишком много электроэнергии. По этому показателю он менее выгоден электромобиль в мире.

Агентство защиты окружающей среды США опубликовало собственное независимое исследование запаса хода и среднего расхода энергии электрического пикапа и внедорожника GMC Hummer EV.

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Оба транспортных средства имеют два рейтинга: один со стандартными 22-дюймовыми колесами, второй – с 18-дюймовыми колесами и 35-дюймовыми шинами для бездорожья.

В зависимости от комплектации, полноразмерные электромобили могут оснащаться батареей из 20 или 24 модулей. Американский автопроизводитель не указывает точную емкость аккумулятора на своем веб-сайте, но ранее сообщалось, что вариант на 24 модуля имеет емкость в 205 кВт*ч, тогда как версия на 20 модулей – примерно 170 кВт*ч.

Электромобили GMC Hummer являются крупнейшими и тяжелыми легковыми машинами без ДВС на рынке США. Потребление энергии, включая потери при зарядке, на машинах с 22-дюймовыми колесами оценивается на уровне 636 Вт*ч на милю.

Если выбрать машину с 18-дюймовыми колесами и 35-дюймовыми шинами Mud-Terrain, то результат еще хуже – 674 Вт*ч на милю. В общем, показатели энергоэффективности GMC Hummer EV являются одними из самых плохих среди серийных электромобилей.

Учитывая размеры, вес и аэродинамику, а также выходную мощность электрических Hummer, было бы трудно ожидать меньшего потребления энергии.