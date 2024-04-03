Продажи Hummer EV взлетели на 83 300%. Но этому есть простое объяснение.

GMC Hummer EV был первым легковым автомобилем General Motors с электродвигателем Ultium Drive. Автопроизводитель приложил все усилия для создания модели, наделив ее огромной мощностью и передовыми функциями.

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В результате продажи взлетели в 2024 году. В первом квартале этого года они выросли на целых 83 330%, хотя здесь стоит дать объяснение.

За первые три месяца 2023 года компания продала только два Hummer EV, поскольку наращивала производство внедорожников. И в первом квартале продажи выросли до 1668 машин. GMC завершила 2023 год с 3260 проданными автомобилями, и компания находится на пути к тому, чтобы превзойти этот показатель в этом году, но явно на 80 000%.

GMC предлагает Hummer EV в двух вариантах кузова – пикап и внедорожник – оба будут стоить 98 845 долларов в 2024 году. Двухмоторный двигатель обеспечивает мощность 570 лошадиных сил и запас хода до 500 км, а конфигурация с тремя двигателями обеспечивает мощность до 1000 л.с. Речь идет о комплектации 3X, стоимость которой начинается от 106 945 долларов. Между зарядками электромобиль может проехать до 613 км.