Це буде перша модель на новій платформі, з запасом ходу 700 км.

19 квітня 2023 року Jaguar Land Rover оголосила про прискорення електрифікації усіх потужностей. У повністю електричне майбутнє Jaguar поведе чотиридверний GT вартістю 100 000 фунтів стерлінгів.

Британський бренд повністю перезавантажується в рамках стратегії JLR Reimagine, не плануючи заміни жодної з існуючих моделей. Натомість Jaguar переміщується до більш високого рівня, щоб стояти поряд з Range Rover, Defender і Discovery як один із чотирьох «стовпів бренду» JLR (нова назва для Jaguar Land Rover).

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Першим свідченням цього стане чотиридверний GT, який має надійти в продаж наприкінці 2024 року, а перші поставки – у 2025 році. Перший з трьох автомобілів, він буде виготовлений на Соліхаллі, стане не лише найпотужнішим серійним автомобілем Jaguar, який коли-небудь створювався, але й перевершить існуючий електромобіль бренду I-Pace за запасом ходу та ємністю зарядки.

Jaguar не оприлюднив дані про потужність двигуна чи продуктивність, але повідомляє, що нова модель матиме запас ходу до 700 км і зможе збільшити запас ходу приблизно на 320 км за 15 хвилин швидкої зарядки.

Щодо бренду Range Rover, то завод з його виробництва у м. Гейлвуд, Велика Британія, випускатиме виключно електричні автомобілі. Наступне покоління архітектури для середньорозмірних SUV, а також електрифікована модульна архітектура (EMA), також стануть повністю електричними.

Автовиробник прагне утримати позиції світового лідера з виробництва авто класу люкс, ставши найпрогресивнішим у своїй індустрії. Головна мета – повністю усунути викиди вуглецю у ланцюгах логістики, продуктів та виробничих операціях до 2039 року.

У своїй стратегії Reimagine компанія проходить шлях глибокої трансформації. До 2030 року Jaguar Land Rover стане першим виробником сучасних і розкішних авто класу люкс — виключно електричних. Компанія зміцнює фінансові результати, тому планує досягнути позитивних фінансових показників щодо чистого прибутку вже до 2025 фінансового року. У планах і двозначний показник операційного прибутку до 2026 року.



Jaguar Land Rover планує відкрити попереднє замовлення на сучасний розкішний повністю електричний Range Rover згодом вже цього року. Він стане першою моделлю із наступного покоління середньорозмірних розкішних позашляховиків родини Range Rover – її презентують у 2025 році.



Відтепер електрифікована модульна архітектура Electric Modular Architecture (EMA) буде розроблена повністю на електричній основі. Проте Jaguar Land Rover продовжить використовувати і гнучку модульну поздовжню архітектуру Modular Longitudinal Architecture (MLA). На ній побудовані Range Rover і Range Rover Sport, які пропонуються у варіантах із двигунами внутрішнього згоряння, гібридними чи повністю електричними.

Додатково до оновлень заводу у британському місті Гейлвуд, Jaguar Land Rover також електрифікує Центр виробництва двигунів у м. Вулвергемптон. Наразі там виробляють двигуни внутрішнього згоряння Ingenium. Та незабаром виготовлятимуть електричні приводи та акумуляторні батареї для автомобілів наступного покоління. Цей крок знайде відображення в оновленій назві підприємства – Центр виробництва електричних двигунів.

У майбутньому потужності заводу у Касл Бромвіч, Велика Британія, дозволять виготовляти там штамповані металоконструкції кузова для автомобілів Jaguar Land Rover наступного покоління. Це відіграватиме ключову роль у електричному майбутньому компанії. Наразі автовиробник продовжує досліджувати варіанти використання інших частин заводу.