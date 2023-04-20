Это будет первая модель на новой платформе с запасом хода 700 км.

19 апреля 2023 года Jaguar Land Rover объявила об ускорении электрификации всех мощностей. В полностью электрическое будущее Jaguar поведет четырехдверный GT стоимостью 100 000 фунтов стерлингов.

Британский бренд полностью перезагружается в рамках стратегии JLR Reimagine, не планируя замен ни одной из существующих моделей. Jaguar перемещается к более высокому уровню, чтобы стоять рядом с Range Rover, Defender и Discovery как один из четырех «столпов бренда» JLR (новое название для Jaguar Land Rover).

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Первым свидетельством тому станет четырехдверный GT, который должен поступить в продажу в конце 2024 года, а первые поставки – в 2025 году. Первый из трех автомобилей, он будет изготовлен на Солихалле, станет не только самым мощным серийным Jaguar, когда-либо создававшимся, но и превзойдет существующий I-Pace по запасу хода и емкости зарядки.

Jaguar не обнародовал данные о мощности двигателя или производительности, но сообщает, что новая модель будет запас хода до 700 км и сможет увеличить запас хода примерно на 200 миль за 15 минут быстрой зарядки.

Что касается бренда Range Rover, то завод по его производству в г. Гейлвуд, Великобритания, будет выпускать исключительно электрические автомобили. Следующее поколение архитектуры для среднеразмерных SUV, а также электрифицированная модульная архитектура (EMA) также станут полностью электрическими.

Автопроизводитель стремится удержать позиции мирового лидера по производству авто класса люкс, став самым прогрессивным в своей индустрии. Главная цель – полностью устранить выбросы углерода в цепях логистики, продуктов и производственных операций до 2039 года.

В своей стратегии компания Reimagine проходит путь глубокой трансформации. К 2030 году Jaguar Land Rover станет первым производителем современных и роскошных авто класса люкс – исключительно электрических. Компания укрепляет финансовые результаты, поэтому планирует достичь положительных финансовых показателей по чистой прибыли уже к 2025 финансовому году.

Jaguar Land Rover планирует открыть предварительный заказ на современный роскошный полностью электрический Range Rover уже в этом году. Он станет первой моделью из следующего поколения среднеразмерных роскошных внедорожников семьи Range Rover – ее представят в 2025 году.



Теперь электрифицированная модульная архитектура Electric Modular Architecture (EMA) будет разработана полностью на электрической основе. Однако Jaguar Land Rover продолжит использовать и гибкую продольную модульную архитектуру Modular Longitudinal Architecture (MLA). На нем построены Range Rover и Range Rover Sport, которые предлагаются в вариантах с двигателями внутреннего сгорания, гибридными или полностью электрическими.

Дополнительно к обновлениям завода в британском городе Гейлвуд, Jaguar Land Rover также электрифицирует Центр производства двигателей в г. Вулвергемптоне. Пока там производят двигатели внутреннего сгорания Ingenium. Но скоро будут делать электрические приводы и аккумуляторные батареи для автомобилей следующего поколения. Этот шаг найдет отражение в обновленном названии предприятия – Центр производства электрических двигателей.

В будущем мощности завода у Касл Бромвич, Великобритания, позволят производить там штампованные металлоконструкции кузова для автомобилей Jaguar Land Rover следующего поколения. Это будет играть ключевую роль в электрическом будущем компании. В настоящее время автопроизводитель продолжает исследовать варианты использования других частей завода.