У Чехії під час тестів зняли новий Skoda Enyaq iV Coupe. Електричний купе-кросовер Шкода має бути представлений в 2021 році.

Спереду автомобіль майже не відрізняється від стандартного Skoda Enyaq iV. У нього такі ж фари і решітка радіатора, а в дизайні переважають гострі грані. Однак лінія даху більш похила, а задня частина загострена.

Читайте також: Як створюють перший електричний кросовер Skoda: відео

Фото салону немає, але напевно там невелика віртуальна приборка і великий тачскрін, як і у стандартної моделі. Очевидно внутрішній простір і багажник у купе-кроссовера будуть поменше.

Електромобіль Skoda Enyaq iV Coupe запропонують в трьох варіантах:

Skoda Enyaq 80 iV Coupe - один мотор, задній привід, 204 к. с., батарея ємністю 82 кВт ∙ год, запас ходу - 510 км по циклу WLTP

Skoda Enyaq 80x iV Coupe - два мотори, повний привід, 265 к. с., батарея ємністю 82 кВт ∙ год, запас ходу - 460 км по циклу WLTP

Skoda Enyaq RS iV Coupe - два мотори, повний привід, 306 к. с., батарея ємністю 82 кВт ∙ год, запас ходу - 460 км по циклу WLTP

Найпотужніша версія зможе розганятися до 100 км / год за 6,2 с і розвивати 180 км/год. Купити електромобіль Шкода можна буде за ціною приблизно від 45 тис. євро.