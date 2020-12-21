В Чехии во время тестов сняли новый Skoda Enyaq iV Coupe. Электрический купе-кроссовер Шкода должен быть представлен в 2021 году.

Спереди автомобиль почти не отличается от стандартного Skoda Enyaq iV. У него такие же фары и решетка радиатора, а в дизайне преобладают острые грани. Однако линия крыши более наклонная, а задняя часть заострена.

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Фото салона нет, но наверняка там небольшая виртуальная приборка и большой тачскрин, как и у стандартной модели. Очевидно внутреннее пространство и багажник у купе-кроссовера будут поменьше.

Электромобиль Skoda Enyaq iV Coupe предложат в трех вариантах:

Skoda Enyaq 80 iV Coupe – один мотор, задний привод, 204 л.с., батарея емкостью 82 кВт∙ч, запас хода – 510 км по циклу WLTP

Skoda Enyaq 80x iV Coupe – два мотора, полный привод, 265 л.с., батарея емкостью 82 кВт∙ч, запас хода – 460 км по циклу WLTP

Skoda Enyaq RS iV Coupe – два мотора, полный привод, 306 л.с., батарея емкостью 82 кВт∙ч, запас хода – 460 км по циклу WLTP

Самая мощная версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,2 с и развивать 180 км/ч. Купить электромобиль Шкода можно будет по цене примерно от 45 тыс. евро.