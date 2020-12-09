Появилось видео процесса производства Skoda Enyaq iV.

На главном заводе Skoda Auto в чешском Млада-Болеславе уже идет конвейерное производство первого электрического кроссовера Enyaq iV. На видео показана финальная сборка и испытания электрической модели. К сожалению, в Украине он не будет продаваться по крайней мере до 2022 года.

Серийное производство ENYAQ iV началось 25 ноября 2020 года сегодня на главном заводе ŠKODA AUTO в Младе-Болеславе. 100% аккумуляторный электрический внедорожник – это первая серийная модель ŠKODA, основанная на модульной платформе для электромобилей MEB концерна Volkswagen Group. В будущем чешский производитель автомобилей будет производить до 350 единиц нового SUV ежедневно наряду с OCTAVIA и KAROQ (на платформе MQB).

ŠKODA инвестировала 32 миллиона евро в модернизацию завода, необходимую для производства моделей MEB и MQB на одной линии. Производитель адаптировал дизайн здания и разработал технологии транспортировки деталей, чтобы транспортировать более тяжелые аккумуляторные электромобили и компоненты. Кроме того, ŠKODA ввела меры безопасности в области обращения с аккумуляторами, например, установив тепловизионные камеры. Они круглосуточно отслеживают температуру в цехах и срабатывают, если обнаружено какое-либо отклонение.

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На своем главном заводе в Младе-Болеславе ŠKODA производит тяговые аккумуляторы высокого напряжения. Кроме того, более 16 000 членов команды прошли специальные учебные курсы.