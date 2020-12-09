З'явилось відео процесу виробництва Skoda Enyaq iV.

На головному заводі Skoda Auto в чеському Млада-Болеславі вже йде конвеєрне виробництво першого електричного кросовера Enyaq iV. На відео показано фінальне збирання та випробування електричної моделі. На жаль, в Україні він не буде продаватись принаймні до 2022 року.

Серійне виробництво ENYAQ iV розпочалося 25 листопада 2020 року сьогодні на головному заводі ŠKODA AUTO в Младі-Болеславі. 100% акумуляторний електричний позашляховик – це перша серійна модель ŠKODA, заснована на модульній платформі для електромобілів MEB концерну Volkswagen Group. У майбутньому чеський виробник автомобілів буде виробляти до 350 одиниць нового SUV щодня поряд з OCTAVIA та KAROQ (на платформі MQB).

ŠKODA інвестувала 32 мільйони євро в модернізацію заводу, необхідну для виробництва моделей MEB та MQB на одній лінії. Виробник адаптував дизайн будівлі та розробив технології транспортування деталей, щоб транспортувати більш важкі акумуляторні електромобілі та компоненти. Крім того, ŠKODA запровадила заходи безпеки в галузі поводження з акумуляторами, наприклад, встановивши тепловізійні камери. Вони цілодобово відстежують температуру в цехах і спрацьовують, якщо виявлено будь-яке відхилення.

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На своєму головному заводі в Младі Болеслав ŠKODA виробляє тягові акумулятори високої напруги. Окрім того, понад 16 000 членів команди пройшли спеціальні навчальні курси.