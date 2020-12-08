У листопаді підприємства українського автопрому виготовили 638 од. автотранспортних засобів

Незважаючи на те, що такий результат майже на чверть кращий торішнього, відносно попереднього місяця (жовтня) динаміка продемонструвала негативне значення – мінус 7 відсотків.

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Випуск легкових автомобілів становив 545 од. Це на 24% більше за показник листопаду 2019 року, але на 10% менше жовтневого результату. Відставання від жовтня було викликано зменшенням обсягів складання на заводі Єврокар, де за місяць було виготовлено 311 авто.

В той же час на ЗАЗі, який у серпні відновив виробництво легкових автомобілів, виготовили 234 автівки. Листопадовий результат в частині комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становив 9 машин, що на 4 шт. більше, ніж роком раніше і на 5 одиниць перевищило показник жовтня поточного року.

Виробники автобусів в минулому місяці виготовили 84 машини, це на 27% більше, ніж рік тому, і на 9% більше їх жовтневого результату. Всього за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано 4429 од. автотранспортних засобів або на 34% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Легкових автомобілів – 3756 шт. (-36%); Комерційних – 45 шт. (-61%); Автобусів – 628 шт. (-18%).