В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 638 единиц автотранспортных средств

Несмотря на то, что такой результат почти на четверть лучше прошлогоднего, относительно предыдущего месяца (октября) динамика продемонстрировала отрицательное значение – минус 7 процентов.

Читайте также: Как наносят VIN-код на кузов автомобиля: видео

Выпуск легковых автомобилей составил 545 единиц. Это на 24% больше показателя ноября 2019 года, но на 10% меньше октябрьского результата. Отставание от октября было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе “Еврокар”, где за месяц было изготовлено 311 авто.

В то же время на ЗАЗе, который в августе возобновил производство легковых автомобилей, изготовили 234 машины. Ноябрьский результат в части коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составлял 9 машин, что на 4 больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 машины, это на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата. Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 4429 единиц автотранспортных средств или на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Легковых автомобилей – 3756 (-36%); коммерческих – 45 (-61%); автобусов – 628 (-18%).