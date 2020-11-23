Конвеєр, на якому збирають сучасну Škoda Octavia, було суттєво модернізовано. Зараз на ньому можуть збирати не тільки традиційні авто, але і електромобілі.

Щодня з конвеєра в Младі-Болеславі сходить 1150 новеньких Škoda Octavia. Зовсім недавно чеський автовиробник вніс серйозні зміни в цю конвеєрну лінію.

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Компанія створила умови, необхідні для виробництва до 350 одиниць Enyaq iV щодня на одній лінії з Octavia. Така модернізація дозволить ŠKODA швидко реагувати на попит споживачів.

Це єдина лінія у всій групі Volkswagen, на якій можна збирати звичайні машини з двигуном внутрішнього згоряння на базі платформи MQB та повністю електричні машини на базі платформи MEB.

Модернізація конвеєра обійшлась компанії в 32 мільйони євро.