Стартова ціна для OCTAVIA з двигуном 1,4 л становить 572 250 грн.

ŠKODA OCTAVIA четвертого покоління суттєво відрізняється від попередників, хоча залишилася впізнаваною. Зовнішні автомобіль став більш емоційним та динамічним. Всередині – традиційно багато місця та продумані деталі інтер’єру. В дусі часу з’явились інноваційні можливості підключення до мережі та нові системи допомоги у водінні.





Нове покоління SKODA OCTAVIA стало доступне в мережі автосалонів бренду. Стартова ціна для OCTAVIA з двигуном 1.4 TSI / 110 kW 6 MG становить 572 250 грн. На вибір доступні двигуни 1.4 TSI і 1.5 TSI, які можуть працювати в парі з механічною 6-ступінчастою або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Модифікація з автоматичною КП коштує від 663 164 грн.

OCTAVIA може бути оснащена матричною світлодіодною оптикою, тризонним клімат-контролем, електроприводом фаркопу тощо. Вперше OCTAVIA може проектувати показання спідометра або дані навігації на лобове скло.

Нагадаємо, як виглядає базова версія нової Skoda Octavia.