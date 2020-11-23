Конвейер, на котором собирают современную Škoda Octavia, был существенно модернизирован. Сейчас на нем могут собирать не только традиционные авто, но и электромобили.

Ежедневно с конвейера в Младе-Болеславе сходит 1150 новеньких Škoda Octavia. Совсем недавно чешский автопроизводитель внес серьезные изменения в эту конвейерную линию.

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Компания создала условия, необходимые для производства до 350 единиц Enyaq iV ежедневно на одной линии с Octavia. Такая модернизация позволит ŠKODA быстро реагировать на спрос потребителей.

Это единственная линия в всей группе Volkswagen, на которой можно собирать обычные машины с двигателем внутреннего сгорания на базе платформы MQB и полностью электрические машины на базе платформы MEB.

Модернизация конвейера обошлась компании в 32 миллиона евро.