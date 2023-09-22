Буде представлена модель серійного виробництва, яка має вийти на 2026 рік із запасом ходу понад 800 км.

Японський автовиробник опублікував тизерне зображення майбутнього концепту модульного електромобіля Lexus на своєму домашньому ринку, показуючи частину передньої частини автомобіля.

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Концепт-кар буде повністю представлений наступного місяця під час Japan Mobility Show 2023 і закладає основу для першого автомобіля бренду Nippon нового покоління з акумуляторним живленням, дебют якого заплановано на 2026 рік із використанням абсолютно нової платформи.

Незрозуміло, чи автомобіль, який з’являється на цьому останньому тизерному зображенні, має якесь відношення до гострого футуристичного седана під маркою Lexus, показаного ще в квітні, але, судячи з великих отворів у передньому бампері та тонких, як папір, електронних бічних дзеркал, ми можемо припустити і сказати, що це той самий концепт-кар.

Наразі Lexus продає лише повністю електричний кросовер RZ у Сполучених Штатах, а Європа також отримує субкомпактний електрокар UX 300e, але марка, що належить Toyota, хоче йти ва-банк з автомобілями з акумуляторним живленням, прагнучи запропонувати електрифіковану опцію для кожної моделі, яку він випустить у 2030 році, і перейти лише на електромобілі до 2035 року.