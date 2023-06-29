Lexus ES 2024 року отримав більше технологій та нові колеса. Базова ціна починається з 43 190 доларів США. Під капотом змін немає.

Lexus ES вступає в 2024 модельний рік без серйозних візуальних і механічних оновлень, але найбільш продаваний седан компанії в Сполучених Штатах отримав деякі вдосконалення, про які варто поговорити.

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Модель надійде до дилерів бренду по всій країні пізніше цього літа з ціною від 43 190 доларів США з урахуванням зборів за призначення та обробку, порівняно з торішньою стартовою ціною в 42 490 доларів США.

Ймовірно, найважливішим оновленням 2024 модельного року є додавання системи безпеки Lexus Safety System+ 2.5 як стандартного обладнання для всіх рівнів комплектації. Це сімейство систем безпеки включає систему попередження про зіткнення з розпізнаванням пішоходів, розпізнаванням і гальмуванням зустрічного автомобіля при повороті ліворуч, адаптивний круїз-контроль, асистент визначення смуги руху, асистент дорожніх знаків та інші.

Також стандартом для 2024 ES є інтерфейс Lexus, який пропонує широкий спектр можливостей підключення та зручності, таких як бортова хмарна навігаційна система, подвійне підключення смартфона Bluetooth, бездротова інтеграція Apple CarPlay, Sirius XM та інші. Додаток Lexus, у свою чергу, має трирічний пробний період дистанційного обслуговування для всіх моделей ES.

Ще одним важливим оновленням є доступний технологічний пакет, який додає 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, проекційний дисплей і можливість доступу без ключа. Він продаватиметься для всіх моделей Base, Luxury, F Sport Design і F Sport Handling.

Під капотом немає жодних модифікацій, а це означає, що ES 350 продовжує пропонуватися з 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 302 кінські сили. ES 250 AWD, у свою чергу, має 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, а ES 300h має 2,5-літрову пару за циклом Аткінсона з невеликим електродвигуном і гібридною трансмісією.

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Усі три силові агрегати доступні з оновленням F Sport Design, яке додає 19-дюймові колеса з п’ятьма спицями та зовнішній комплект F Sport. Говорячи про диски, 2024 ES поставляється з оновленим асортиментом легкосплавних дисків, починаючи зі стандартних 17-дюймових коліс. Над ними є новий комплект 18-дюймових коліс із дизайном із п’ятьма спицями та покриттям Vapor Chrome, доступним як опція для комплектації Luxury та стандартної комплектації для комплектації Ultra Luxury.

Як згадувалося вище, 2024 ES очікується в автосалонах автовиробника в Сполучених Штатах влітку 2023 року. Ціни починаються від 43 190 доларів США і досягають 53 480 доларів США за 300h Ultra Luxury.