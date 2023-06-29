Lexus ES в 2024 году получил больше технологий и новые колеса. Базовая цена начинается с 43190 долларов США. Под капотом изменений нет.

Lexus ES вступает в 2024 модельный год без серьезных визуальных и механических обновлений, но самый продаваемый седан компании в Соединенных Штатах получил некоторые усовершенствования, о которых стоит поговорить.

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Модель поступит к дилерам бренда по всей стране позже этим летом с ценой от 43 190 долларов США с учетом сборов за назначение и обработку по сравнению с прошлогодней стартовой ценой в 42 490 долларов США.

Вероятно, самым важным обновлением 2024 модельного года является добавление системы безопасности Lexus Safety System+ 2.5 в качестве стандартного оборудования для всех уровней комплектации. Это семейство систем безопасности включает систему предупреждения о столкновении с распознаванием пешеходов, распознаванием и торможением встречного автомобиля при повороте налево, адаптивный круиз-контроль, ассистент определения полосы движения, ассистент дорожных знаков и другие.

Также стандартом для 2024 ES является интерфейс Lexus, который предлагает широкий спектр возможностей подключения и удобства, таких как облачная бортовая навигационная система, двойное подключение смартфона Bluetooth, беспроводная интеграция Apple CarPlay, Sirius XM и другие. Приложение Lexus в свою очередь имеет трехлетний пробный период дистанционного обслуживания для всех моделей ES.

Еще одним важным обновлением является доступный технологический пакет, добавляющий 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, проекционный дисплей и возможность доступа без ключа. Он будет продаваться для всех моделей Base, Luxury, F Sport Design и F Sport Handling.

Под капотом нет никаких модификаций, а это значит, что ES 350 продолжает предлагаться с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 302 лошадиные силы. ES 250 AWD, в свою очередь, имеет 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, а ES 300h имеет 2,5-литровую пару по циклу Аткинсона с небольшим электродвигателем и гибридной трансмиссией.

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Все три силовых агрегата доступны с обновлением F Sport Design, которое добавляет 19-дюймовые колеса с пятью спицами и внешний комплект F Sport. Говоря о дисках, 2024 ES поставляется с обновленным ассортиментом легкосплавных дисков, начиная со стандартных 17-дюймовых колес. Над ними новый комплект 18-дюймовых колес с дизайном с пятью спицами и покрытием Vapor Chrome, доступным как опция для комплектации Luxury и стандартной комплектации для комплектации Ultra Luxury.

Как упоминалось выше, 2024 год ES ожидается в автосалонах автопроизводителя в Соединенных Штатах летом 2023 года. Цены начинаются от 43190 долларов США и достигают 53480 долларов США за 300h Ultra Luxury.