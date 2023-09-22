Будет представлена модель серийного производства, которая должна выйти в 2026 году с запасом хода более 800 км.

Японский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение будущего концепта модульного электромобиля Lexus на своем домашнем рынке, показывая часть передней части автомобиля.

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Концепт-кар будет полностью представлен на следующий месяц во время Japan Mobility Show 2023 и закладывает основу для первого автомобиля бренда Nippon нового поколения с аккумуляторным питанием, дебют которого запланирован на 2026 год с использованием совершенно новой платформы.

Непонятно, появляющийся ли автомобиль на этом последнем тизерном изображении имеет какое-то отношение к острому футуристическому седану под маркой Lexus, показанному еще в апреле, но, судя по большим отверстиям в переднем бампере и тонких, как бумага, электронных боковых зеркал, мы можем предположить и сказать, что это тот же концепт-кар.

Lexus продает только полностью электрический кроссовер RZ в Соединенных Штатах, а Европа также получает субкомпактный электрокар UX 300e, но принадлежащая Toyota марка хочет идти ва-банк с автомобилями с аккумуляторным питанием, стремясь предложить электрифицированную опцию для каждой модели, которую он выпустит. в 2030 году и перейти только на электромобили к 2035 году.