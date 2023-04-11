EQG стане першим електромобілем, який використовує аноди на основі кремнію, що обіцяє різке збільшення запасу ходу та скорочення часу заряджання.

Майбутній Mercedes EQG стане першим електромобілем з анодами на основі кремнію, які постачатиме каліфорнійська фірма Sila Nanotechnologies, що займається виробництвом акумуляторних матеріалів. Матеріал для батареї «Titan Silicon» розроблявся кілька років і тепер нарешті комерційно доступний, а Mercedes став першим автовиробником у черзі, який отримав нову технологію.

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Sila стверджує, що Titan Silicon — це «перша перевірена на ринку безпечна та чиста повна заміна графітового анода, розроблена для масового масштабу, щоб значно підвищити продуктивність електромобілів». Що це означає насправді? Збільшення діапазону приблизно на 20% порівняно з існуючою технологією акумулятора, а також значно покращена швидкість заряджання.

Крім того, матеріал акумулятора Sila є кращим для навколишнього середовища. На етапі виробництва Titan Silicon генерує на 50-75% менше CO2 на кВт-год, ніж графіт. Він нібито також може зберігати в 10 разів більше заряду, ніж графіт.

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Sila хоче, щоб її матеріал Titan Silicon використовувався для 1 мільйона електромобілів до 2028 року. Використання почнеться з EQG, який планується випустити наприкінці 2024 року.

Очікується, що EQG матиме чотиримоторну компоновку, що має призвести до величезної потужності. Також очікується, що електрифікований G-Wagon матиме запас ходу понад 300 миль (майже 500 кілометрів), зокрема завдяки Titan Silicon. Швидше за все, він матиме шасі з ICE G-Wagon, який пізніше цього року планується модернізувати. Очікується, що інтер’єр і загальний дизайн серійного EQG будуть майже ідентичними звичайному G-Class, за винятком одного або двох елементів, які допоможуть виділити його як EV.

Враховуючи, що вартість Mercedes G-Class із традиційним двигуном починається від 139 900 доларів, ми вважаємо, що електрифікований варіант матиме стартову ціну в районі 150-175 тисяч доларів.