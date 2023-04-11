EQG станет первым электромобилем, использующим аноды на основе кремния, обещающим резкое увеличение запаса хода и сокращение времени зарядки.

Будущий Mercedes EQG станет первым электромобилем с анодами на основе кремния, поставляемыми калифорнийской фирмой Sila Nanotechnologies, занимающейся производством аккумуляторных материалов. Материал для батареи Titan Silicon разрабатывался несколько лет и теперь наконец коммерчески доступен, а Mercedes стал первым автопроизводителем в очереди, получившим новую технологию.

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Sila утверждает, что Titan Silicon — «первая проверенная на рынке безопасная и чистая полная замена графитового анода, разработанная для массового масштаба, чтобы значительно повысить производительность электромобилей». Что это значит на самом деле? Увеличение диапазона примерно на 20% по сравнению с существующей технологией аккумулятора, а также значительно улучшена скорость зарядки.

Кроме того, материал аккумулятора Sila является предпочтительным для окружающей среды. На этапе производства Titan Silicon генерирует на 50–75% меньше CO2 на кВт-ч, чем графит. Он также может хранить в 10 раз больше заряда, чем графит.

Sila хочет, чтобы ее материал Titan Silicon использовался на 1 миллион электромобилей до 2028 года. Использование начнется с EQG, который планируется выпустить в конце 2024 года.

Ожидается, что EQG будет иметь четырехмоторную компоновку, что должно привести к огромной мощности. Также ожидается, что электрифицированный G-Wagon будет запас хода более 300 миль (почти 500 километров), в частности благодаря Titan Silicon. Скорее всего, у него будет шасси из ICE G-Wagon, которое позже в этом году планируется модернизировать. Ожидается, что интерьер и общий дизайн серийного EQG будут почти идентичны обычному G-Class, за исключением одного или двух элементов, которые помогут выделить его как EV.

Учитывая, что стоимость Mercedes G-Class с традиционным двигателем начинается от 139 900 долларов, мы считаем, что электрифицированный вариант будет иметь стартовую цену в районе 150-175 тысяч долларов.