Mercedes-Benz представит автомобиль Mercedes-Benz E-Class нового поколения 25 апреля 2023 года.

Мировая премьера седана Mercedes-Benz E-Class нового поколения состоится 25 апреля. И в преддверии дебюта немецкий автогигант показал силуэт новинки на свежем тизере.

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Чтобы подогреть интерес к будущей премьере, Mercedes-Benz показал новый E-Class в профиль. И хотя полностью рассмотреть дизайн экстерьера по нему нельзя, даже так видно, что он сохранит прежние формы.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда Mercedes-Benz показывает "шестой" E-Class на тизерах. Еще в феврале германская марка показала интерьер нового автомобиля. На передней панели в салоне может быть установлено до трех экранов, один из которых выполняет роль цифровой приборной панели, другой, установленный по центру, служит для взаимодействия с информационно-развлекательной системой, а третий будет расположен напротив переднего пассажира.

Более подробную информацию о новом Mercedes-Benz E-Class производитель озвучит на презентации.