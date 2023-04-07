Mercedes-Benz представить седан Mercedes-Benz E-Class нового покоління 25 квітня 2023 року.

Світова прем'єра седана Mercedes-Benz E-Class нового покоління відбудеться 25 квітня. І напередодні дебюту німецький автогігант показав силует новинки на свіжому тизері.

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Щоб підігріти інтерес до майбутньої прем'єри, Mercedes-Benz показав новий E-Class у профіль. І хоча повністю розглянути дизайн екстер'єру по ньому не можна, навіть так видно, що він збереже колишні форми.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Mercedes-Benz показує "шостий" E-Class на тизерах. Ще у лютому німецька марка показала інтер'єр нового автомобіля. На передній панелі в салоні може бути встановлено до трьох екранів, один з яких виконує роль цифрової панелі приладів, інший, встановлений по центру, служить для взаємодії з інформаційно-розважальною системою, а третій буде розташований навпроти переднього пасажира.

Більш детальну інформацію про новий Mercedes-Benz E-Class виробник озвучить на презентації.