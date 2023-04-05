Під час випробувань електричний позашляховик Mercedes-Benz EQG вільно їздить сходами, підіймається скелями підіймається заднім ходом на схил та виконує танковий розворот.

Мерседес G-класу втратить традиційні двигуни внутрішнього згоряння, щоб отримати електричний привод. Тим часом потрібно провести багато випробувань, щоб вдосконалити безшумний позашляховик з чотиримоторною установкою.

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Нове відео, зняте популярним ютубером JerryRigEverything, демонструє EQG у G-Class Experience Center у Граці, Австрія, де позашляховик виробляється з 1979 року.

Незважаючи на те, що це лише ранній прототип, ми можемо побачити, як EQG напружує м’язи, щоб йти будь-куди, піднімаючись сходами та камінням. Він також виконує танковий розворот (він же G Turn), малюючи «пончики» на місці. Машина навіть піднімається на крутий схил заднім ходом, щоб підкреслити переваги миттєвої реакції електромотора. EQG стане другою електричною моделлю Mercedes з чотирма електромоторами після AMG SLS Electric Drive.

Оглядове відео демонструє знайому квадратну форму, але з невеликими змінами, такими як повітряні завіси в задніх колісних арках для кращої аеродинамічної ефективності. Оскільки під капотом немає двигуна внутрішнього згоряння, який потребував би охолодження, він має штучну решітку радіатора в тому ж дусі, що й інші моделі під брендом EQ. Встановлення акумуляторної батареї створило плоске днище для більш плавного потоку повітря.

«Мерседес» зіткнувся з проблемою маскування панелі приладів, що говорить нам, що EQG матиме деякі зміни порівняно з шановним G-класом. Однак шпигунські знімки, зроблені в середині січня, показали, що чисто електрична модель не відійде надто далеко від бензинового/дизельного G-класу. Ютубер дійсно каже, що цифрова панель приладів «набагато корисніша», ніж та, що всередині Rivian R1S і «набагато більш реалістична», ніж на позашляховику Hummer EV.

Mercedes поки що не говорить про технічні характеристики, але ведучий відео каже, що навіть один електродвигун був би достатньо потужним, щоб привести в рух EQG. Це вражає, враховуючи, що транспортний засіб важить приблизно 3000 кілограмів. Для довідки, AMG G63 із потужним двигуном V8 важить майже 2500 кг.

Слід зазначити, що електричний G-клас не позначатиме кінець для версій з бензиновим і дизельним пальним, оскільки вони залишаться на деякий час.