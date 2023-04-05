Во время испытаний электрический внедорожник Mercedes-Benz EQG свободно ездит по лестнице, поднимается по скалам и поднимается задним ходом на склон и выполняет танковый разворот.

Мерседес G-класса потеряет традиционные двигатели внутреннего сгорания, чтобы получить электрический привод. Между тем, нужно провести много испытаний, чтобы усовершенствовать бесшумный внедорожник с четырехмоторной установкой.

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Новое видео, снятое популярным ютубером JerryRigEverything, демонстрирует EQG в G-Class Experience Center в Граце, Австрия, где внедорожник производится с 1979 года.

Несмотря на то, что это только ранний прототип, мы можем увидеть, как EQG напрягает мышцы, чтобы идти куда угодно, поднимаясь по лестнице и камням. Он также выполняет танковый разворот (он же G Turn), рисуя "пончики" на месте. Он даже поднимается на крутой склон задним ходом, чтобы подчеркнуть преимущества мгновенной реакции электромотора. EQG станет второй электрической моделью Mercedes с четырьмя электромоторами после AMG SLS Electric Drive.

Обзорное видео демонстрирует знакомую квадратную форму, но с небольшими изменениями, такими как воздушные петли в задних колесных арках для лучшей аэродинамической эффективности. Поскольку под капотом нет двигателя внутреннего сгорания, нуждающегося в охлаждении, он имеет искусственную решетку радиатора в том же духе, что и другие модели под брендом EQ. Установка аккумулятора создала плоское днище для более плавного потока воздуха.

«Мерседес» столкнулся с проблемой маскировки приборной панели, что говорит нам, что EQG будет иметь некоторые изменения по сравнению с уважаемым G-классом. Однако шпионские снимки, сделанные в середине января, показали, что чисто электрическая модель не отойдет слишком далеко от бензинового/дизельного G-класса. Ютубер действительно говорит, что цифровая приборная панель «намного полезнее», чем та, что внутри Rivian R1S и «намного более реалистичная», чем на внедорожнике Hummer EV.

Mercedes пока не говорит о технических характеристиках, но ведущий видео говорит, что даже один электродвигатель был бы достаточно мощным, чтобы привести в движение EQG. Это впечатляет, учитывая, что транспортное средство весит около 3000 килограммов. Для справки AMG G63 с мощным двигателем V8 составляет почти почти 2500 кг.

Следует отметить, что электрический G-класс не будет отмечать конец для версий с бензиновым и дизельным топливом, поскольку они останутся на некоторое время.