Повністю електричний G-Class, ймовірно, дебютує до кінця року.

Mercedes-Benz активно тестує електричний G-Class. Інакше відомий як Mercedes EQG, повністю електричний універсал G-Wagon кілька разів бачили під час тестування, причому він був зафіксований на дорогах Німеччини.

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У відео ви побачите, як EQG зупиняється на перехресті, одягнений у синій камуфляж на тему електрики, хоча він дещо відрізняється зовні від прототипу, який був показаний раніше. Варто зауважити, що дизайн EQG не сильно змінився, оскільки він зберігає свою ретро-кубічну форму.

Отже, що ми знаємо про майбутній Mercedes EQG? Виходячи зі звітів, нещодавніх спостережень і нашого першого досвіду поїздок, позашляховик збереже шасі з рамою та буде працювати від чотирьох електродвигунів, кожен з яких приводить в рух окреме колесо. Потужність і крутний момент двигунів все ще тримаються в таємниці, орієнтовна сукупна потужність становить від 600 до 670 кінських сил.

Значна частина інформації про батареї на даний момент не підтверджена. Кажуть, що вони забезпечують запас ходу до 600 км на повному заряді, враховуючи величезну вагу G-класу і менш ніж оптимальні аеродинамічні властивості. Акумуляторна батарея EQG, ймовірно, міститиме принаймні 108-кіловат-годинну батарею позашляховика Mercedes EQS. Час заряджання має становити приблизно 30 хвилин, щоб заповнити від 10 до 80 відсотків за допомогою зарядного пристрою потужністю 350 кВт.

Крім того, ми також знаємо, що EQG матиме революційну технологію збільшення запасу ходу, надану Sila Nanotechnologies. Це перший електромобіль, у якому використовується акумуляторний матеріал компанії Titan Silicon, який розроблявся протягом кількох років і зараз є комерційно доступним.

Цей матеріал обіцяє збільшення радіусу дії на 20 відсотків і покращену швидкість зарядки. Він також кращий для навколишнього середовища, виробляючи на 50-75 відсотків менше CO 2 під час виробництва та здатний накопичувати в 10 разів більше заряду, ніж графіт. Sila стверджує, що Titan Silicon є «першим перевіреним на ринку безпечним і чистим замінником повністю графітового анода, розробленим для масового масштабу, щоб значно підвищити продуктивність електромобілів».

Mercedes-Benz EQG, ймовірно, дебютує до кінця року і продаватиметься як модель 2024 року.