Полностью электрический G-Class, по всей вероятности, дебютирует до конца года.

Мерседес-бенз активно тестирует электрический G-Class. Иначе известный как Mercedes EQG полностью электрический универсал G-Wagon несколько раз видели во время тестирования, причем он был зафиксирован на дорогах Германии.

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В видео вы увидите, как EQG останавливается на перекрестке, одетый в синий камуфляж на тему электричества, хотя он несколько отличается от прототипа, который был показан ранее. Следует заметить, что дизайн EQG не сильно изменился, поскольку он сохраняет свою ретро-кубовидную форму.

Итак, что мы знаем о будущем Mercedes EQG? Исходя из отчетов, недавних наблюдений и нашего первого опыта обзора поездок, внедорожник сохранит шасси с лестничной рамой и будет работать от четырех электродвигателей, каждый из которых приводит в движение отдельное колесо. Мощность и крутящий момент двигателей все еще держатся в тайне, ориентировочная совокупная мощность составляет от 600 до 670 лошадиных сил.

Значительная часть информации о батареях на данный момент не подтверждена. Говорят, что они обеспечивают запас хода до 600 км на полном заряде, учитывая огромный вес G-класса и менее оптимальные аэродинамические свойства. Аккумуляторная батарея EQG, вероятно, будет содержать по крайней мере 108-киловатт-часовую батарею внедорожника Mercedes EQS. Время зарядки должно составлять примерно 30 минут, чтобы заполнить от 10 до 80 процентов с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт.

Кроме того, мы также знаем, что EQG будет иметь революционную технологию увеличения запаса хода, предоставленную Sila Nanotechnologies. Это первый электромобиль, в котором используется аккумуляторный материал компании Titan Silicon, который разрабатывался в течение нескольких лет и сейчас коммерчески доступен.

Этот материал сулит увеличение радиуса действия на 20 процентов и улучшенную скорость зарядки. Он также предпочтительнее для окружающей среды, производя на 50-75 процентов меньше CO2 во время производства и способен накапливать в 10 раз больше заряда, чем графит. Sila утверждает, что Titan Silicon является первым проверенным на рынке безопасным и чистым заменителем полностью графитового анода, разработанным для массового масштаба, чтобы значительно повысить производительность электромобилей.

Mercedes-Benz EQG, по всей вероятности, дебютирует до конца года и будет продаваться как модель 2024 года.