Компанія Volvo розкрила плани на найближчі кілька років. Шведи анонсували вихід у сегмент електричних мінівенів. Прем’єра моделі відбудеться наприкінці 2023 року, а у продаж вона надійде у 2024 році.

CarNewsChina повідомляє, що новинку побудують на базі моделі Zeekr 009 – електричного мінівена суббренду Geely з екстравагантним дизайном. У його основі лежить архітектура SEA, а в рух автомобіль приводить двомоторна установка на 544 к.с. Заявлений запас ходу Zeekr 009 становить 822 кілометри.

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Майбутній електровен Volvo отримає ту ж платформу та повнопривідну установку з двома електромоторами, але він матиме унікальний дизайн у фірмовій стилістиці шведської марки. Концептуального провісника мінівена покажуть у третьому кварталі цього року, а готовий до серійного виробництва варіант – у четвертому кварталі.

Також у розробці Volvo знаходиться компактний електричний кросовер EX30, який минулого тижня вже був помічений під час дорожніх випробувань. Він виступатиме в одному класі зі Smart #1 та Zeekr 003, а прем’єра відбудеться до кінця нинішнього року.