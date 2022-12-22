Місяць тому був презентований новий повністю електричний семимісний Volvo EX90. Сьогодні Україна займає друге місце серед інших імпортерських ринків у Європі щодо зацікавленості у Volvo EX90.

Станом на середину грудня 2022 року в імпортера Volvo Cars в Україні вже оформлено понад 160 замовлень автомобілів на 2023 рік. Половина замовлень – це електричні кросовери XC40 Recharge та C40 Recharge, термін очікування виробництва яких через великий попит складає приблизно пів року.

Volvo C40 Recharge

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Наступного року компанія презентує ще один новий Volvo.

У 2021 році в Україні через офіційних дилерів було продано 1 196 нових легкових автомобілів Volvo, а цього року очікується, що продажі будуть удвічі меншими. Через паливну кризу навесні 2022 року особливо зріс тренд на електромобілі. Тому за цей період частка електромобілів у продажах Volvo в Україні досягла рекордних 24%.

Продажі електрифікованої лінійки Volvo Recharge у 2022 році досягли 30%, в той час, як минулого року цей показник був 15,5%. Українці активніше купували також і м’які бензинові гібриди: продажі виросли до 43 %, замість 37,5%, як у 2021 році. Частка дизельних авто навпаки зменшилась до 23% – це тоді, коли за весь минулий рік цей показник становить 37%.



У 2022 році найпопулярнішим Volvo в Україні залишається флагманський позашляховик XC90, із результатом у 51% від усіх продажів бренду в країні. На другому місці – кросовер XC60 із 22%, а на третьому – компактний кросовер XC40 із 15%.

Очікується, що наступного року позитивний тренд зростання продажів 2-го півріччя 2022 року закріпиться, і частка Volvo на автомобільному ринку України збільшиться. Звісно, цьому насамперед сприятиме перемога у війні.