Месяц назад был представлен новый полностью электрический семиместный Volvo EX90. Сегодня Украина занимает второе место среди других импортерских рынков в Европе по заинтересованности потребителей Volvo EX90.

По состоянию на середину декабря 2022 года у импортера Volvo Cars в Украину уже оформлено более 160 заказов автомобилей на 2023 год. Половина заказов – это электрические кроссоверы XC40 Recharge и C40 Recharge, срок ожидания производства на них из-за большого спроса составляет примерно полгода.

Volvo C40 Recharge

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В следующем году компания представит еще один новый Volvo.

В 2021 году в Украине через официальных дилеров было продано 1 196 новых легковых автомобилей Volvo, а в этом году ожидается, что продажи будут вдвое меньше. Из-за топливного кризиса весной 2022 года особенно вырос тренд на электромобили. Поэтому за этот период доля электромобилей в продажах Volvo в Украине достигла рекордных 24%.

Продажи электрифицированной линейки Volvo Recharge в 2022 году достигли 30%, в то время как в прошлом году этот показатель был 15,5%. Украинцы активнее покупали также и мягкие бензиновые гибриды: продажи выросли до 43% вместо 37,5%, как в 2021 году. Доля дизельных авто наоборот снизилась до 23% – это тогда, когда за весь прошлый год этот показатель составляет 37%.



В 2022 году самым популярным Volvo в Украине остается флагманский внедорожник XC90 с результатом в 51% от всех продаж бренда в стране. На втором месте – кроссовер XC60 с 22%, а на третьем – компактный кроссовер XC40 с 15%.

Ожидается, что в следующем году положительный тренд роста продаж 2-го полугодия 2022 закрепится, и доля Volvo на автомобильном рынке Украины увеличится. Конечно, этому, в первую очередь, будет способствовать победа в войне.